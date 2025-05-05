プレミアリーグ
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
エベレチエゼ 60' (pk)
Murillo 64'
(HT 0-0) (終了 1-1)

クリスタル・パレス 対 ノッティンガム フォレスト結果＆スタッツ,