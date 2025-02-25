プレミアリーグ
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4 - 1
終了
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イスマイラサール 29', 71'ジャンフィリップマテタ 59'エドワード・エンケティア 90' + 1'
M. Rogers 52'
(HT 1-0) (終了 4-1)

クリスタル・パレス 対 アストン・ヴィラ結果＆スタッツ,