ジュピラー･プロリーグ
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2 - 4
終了
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アンドレアス・スコフ・オルセン 47'グスタフ・ニルソン 69'
M. Dean 39'ジョエル・オルドネス 43' (og)オムリ・ゲンデルマン 46', 63'
(HT 0-2) (終了 2-4)

クラブ・ブルッヘ 対 ヘント結果＆スタッツ,