ジュピラー･プロリーグ
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
ジョエル・オルドネス 62'ブランドンメシェレ 81'
オ・ヒョンギュ 9'
(HT 0-1) (終了 2-1)

クラブ・ブルッヘ 対 ヘンク結果＆スタッツ,