ジュピラー･プロリーグ
team-logo
2 - 0
終了
team-logo
ブランドンメシェレ 77'アンドレアス・スコフ・オルセン 86'
(HT 0-0) (終了 2-0)

クラブ・ブルッヘ 対 ヘンク結果＆スタッツ,