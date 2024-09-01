ジュピラー･プロリーグ
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3 - 0
終了
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ブランドンメシェレ 39'クリストス・ツォリス 45' + 3'アンドレアス・スコフ・オルセン 55'
(HT 2-0) (終了 3-0)

クラブ・ブルッヘ 対 サークル・ブルッヘ KSV結果＆スタッツ,