ジュピラー･プロリーグ
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2 - 1
終了
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R. Vermant 10'C. Talbi 75'
J. Simic 88'
(HT 1-0) (終了 2-1)

クラブ・ブルッヘ 対 アンデルレヒト結果＆スタッツ,