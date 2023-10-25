AFCチャンピオンズリーグ1
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1 - 2
終了
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ヤコブ・ヤンチャー 7'
Rungrath Poomchantuek 45' + 4'Willen 52' (pk)
(HT 1-1) (終了 1-2)

キッチー 対 バンコクユナイテッド結果＆スタッツ,