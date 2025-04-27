リガポルトガル
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3 - 0
終了
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T. Bakoulas 15' (og)J. Mendes 31'テルモアルカンジョ 44'
(HT 3-0) (終了 3-0)

ギマランイス 対 リオ・アヴェ結果＆スタッツ,