リガポルトガル
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2 - 2
終了
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チアゴ・シルバ 24' (pk)ヌーノサントス 49'
I. Aguiar 9'ジョアンアウレリオ 90' + 3'
(HT 1-1) (終了 2-2)

ギマランイス 対 ナシオナル結果＆スタッツ,