リガポルトガル
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1 - 1
終了
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ジョアン・グラール 12'
グスタボ・アスンサオ 72' (pk)
(HT 1-0) (終了 1-1)

カーザピア 対 AVS Futebol SAD結果＆スタッツ,