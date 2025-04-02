クープドゥフランス
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1 - 2
終了
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シェイク・エンドイェ 52'
H. Ibrahim 14'テディ・テウマ 58'
(HT 0-1) (終了 1-2)

カンヌ 対 スタッド・ランス結果＆スタッツ,