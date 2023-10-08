セリエ A
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1 - 4
終了
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ナイタン・ナンデス 87' (pk)
フセム・アワール 19'ロメル・ルカク 20', 59'アンドレア・ベロッティ 51'
(HT 0-2) (終了 1-4)

カリアリ 対 ASローマ結果＆スタッツ,