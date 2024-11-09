セリエ A
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3 - 3
終了
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ナディール・ゾルテア 2'ガブリエレ・ザッパ 53', 89'
ラファエル・レオン 15', 40'タミー・アブラハム 69'
(HT 1-2) (終了 3-3)

カリアリ 対 ACミラン結果＆スタッツ,