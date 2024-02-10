セリエ A
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1 - 3
終了
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ジャンルカ・ガエターノ 51'
アレッサンドロ・デイオラ 26' (og)チーロ・インモービレ 49'フェリペ・アンダーソン 65'
(HT 0-1) (終了 1-3)

カリアリ 対 ラツィオ結果＆スタッツ,