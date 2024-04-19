セリエ A
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2 - 2
終了
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ジャンルカ・ガエターノ 30' (pk)ジェリーミナ 36' (pk)
ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 61'アルベルト・ドッセナ 87' (og)
(HT 2-0) (終了 2-2)

カリアリ 対 ユヴェントス結果＆スタッツ,