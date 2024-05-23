セリエ A
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2 - 3
終了
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アレッサンドロ・デイオラ 64'Kingstone Mutandwa 85'
ジャコモ・ボナベンチュラ 39'ニコラス・ゴンザレス 89'アーサー 90' + 13' (pk)
(HT 0-1) (終了 2-3)

カリアリ 対 フィオレンティーナ結果＆スタッツ,