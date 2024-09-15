セリエ A
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0 - 4
終了
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ジョバンニディロレンツォ 18'K. Kvaratskhelia 66'ロメル・ルカク 70'アレッサンドロ・ブオンギオルノ 90' + 3'
(HT 0-1) (終了 0-4)

カリアリ 対 ナポリ結果＆スタッツ,