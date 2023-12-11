セリエ A
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
ジャンルカ・ラパドゥラ 90' + 4'レオナルド・パボレッティ 90' + 9'
マルティン・エルリッチ 7'
(HT 0-1) (終了 2-1)

カリアリ 対 サッスオーロ結果＆スタッツ,