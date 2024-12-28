セリエ A
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0 - 3
終了
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アレッサンドロ・バストーニ 53'ラウタロ・マルティネス 71'ハカン・チャルハノグル 78' (pk)
(HT 0-0) (終了 0-3)

カリアリ 対 インテル結果＆スタッツ,