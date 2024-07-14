コパ・アメリカ
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2 - 2PK 3 - 4
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イスマエル・コネ 22'ジョナサン・デイビッド 80'
ロドリゴベンタンクール 8'ルイス・スアレス 90' + 2'
(HT 1-1) (終了 2-2)

カナダ 対 ウルグアイ結果＆スタッツ,