J2 リーグ
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
武颯 35'
フアン・デルガド 46'マテウス・イエス 55'
(HT 1-0) (終了 1-2)

カターレ富山 対 V・ファーレン長崎結果＆スタッツ,