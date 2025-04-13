J2 リーグ
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2 - 2
終了
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R. Matsuda 10'K. Kamiyama 87'
R. Arita 57'小林成豪 82'
(HT 1-0) (終了 2-2)

カターレ富山 対 レノファ山口FC結果＆スタッツ,