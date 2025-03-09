J2 リーグ
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3 - 1
終了
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R. Matsuda 33'S. Usui 75'K. Kamiyama 81'
マテウス・ペイショット 71'
(HT 1-0) (終了 3-1)

カターレ富山 対 ジュビロ磐田結果＆スタッツ,