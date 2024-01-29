AFC アジアカップ
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2 - 1
終了
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ハサンアルハイドス 45' + 6'アクラム・アフィーフ 49' (pk)
オデイ・ダバー 37'
(HT 1-1) (終了 2-1)

カタール 対 パレスチナ自治政府結果＆スタッツ,