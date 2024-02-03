AFC アジアカップ
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1 - 1PK 3 - 2
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ハサンアルハイドス 27'
オディルジョン・ハムロベコフ 59'
(HT 1-0) (終了 1-1) (延長 1-1)

カタール 対 ウズベキスタン結果＆スタッツ,