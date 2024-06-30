J1 リーグ
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1 - 3
終了
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ウェルトン 9'
ミッチェルデューク 45' + 2'藤尾翔太 61' (pk)仙頭啓矢 69'
(HT 1-1) (終了 1-3)

ガンバ大阪 対 町田ゼルビア結果＆スタッツ,