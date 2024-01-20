クープドゥフランス
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1 - 4
終了
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ニコラサンルーフ 86'
キリアン・エムバペ 16', 63' (pk)ゴンサロ・ラモス 72'Senny Mayulu 88'
(HT 0-1) (終了 1-4)

オルレアン 対 パリ・サンジェルマン結果＆スタッツ,