リーグ・アン
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4 - 2
終了
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アレクサンドル・ラカゼット 22' (pk)M. Fofana 78'ジョージズ・ミカウタゼ 82'ティアゴアルマダ 90' + 6'
アブドゥライェトゥーレ 31' (pk)ホスエ・カジミール 45' + 1'
(HT 1-2) (終了 4-2)

オリンピック・リヨン 対 ルアーブル結果＆スタッツ,