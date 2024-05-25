クープドゥフランス
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
ジェイク・オブライエン 55'
ウスマヌデンベレ 22'ファビアン 34'
(HT 0-2) (終了 1-2)

オリンピック・リヨン 対 パリ・サンジェルマン結果＆スタッツ,