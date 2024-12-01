リーグ・アン
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4 - 1
終了
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アレクサンドル・ラカゼット 4', 41', 69' (pk)ジョルダン・ヴェレトウト 43'
ソフィアンディオプ 22'
(HT 3-1) (終了 4-1)

オリンピック・リヨン 対 ニース結果＆スタッツ,