リーグ・アン
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4 - 3
終了
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コランタントリッソ 45' + 2'エインズリーメイトランド-ナイルズ 61'G. Orban 63', 72'
セバスティアン・ナナシ 3'A. Santos 48'エマニュエルエメガ 58'
(HT 1-1) (終了 4-3)

オリンピック・リヨン 対 ストラスブール結果＆スタッツ,