UEFA EURO
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
ステファン・デ・フライ 70'メルトミュルドゥル 76' (og)
サメット・アカディン 35'
(HT 0-1) (終了 2-1)

オランダ 対 トルコ結果＆スタッツ,