UEFA EURO
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2 - 3
終了
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コーディ・ガクポ 47'メンフィス・デパイ 75'
ドニエル・マレン 6' (og)ロマーノシュミット 59'マルセル・ザビツァー 80'
(HT 0-1) (終了 2-3)

オランダ 対 オーストリア結果＆スタッツ,