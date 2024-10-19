ラ・リーガ
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
ルーカス・トロ 59'
ヴィトール・ローク 7'エセキエル・アビラ 73'
(HT 0-1) (終了 1-2)

オサスナ 対 ベティス結果＆スタッツ,