ラ・リーガ
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3 - 2
終了
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フラビエンボヨモ 21'カルロス・ドミンゲス 45' (og)A. Bretones 62'
ボルハ・イグレシアス 29'モイゴメス 90' + 1' (og)
(HT 2-1) (終了 3-2)

オサスナ 対 セルタ結果＆スタッツ,