セリエ A
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3 - 2
終了
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ニコロ・カンビアギ 6'マッテオ・カンチェリエリ 74'エムベイェニアン 90' + 4'
ドゥバン・サパタ 60', 90' + 1'
(HT 1-0) (終了 3-2)

エンポリ 対 トリノ結果＆スタッツ,