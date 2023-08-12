コッパ・イタリア
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
フランチェスコ・カプート 8'
Francesco Amatucci 61'Andrea Magrassi 80'
(HT 1-0) (終了 1-2)

エンポリ 対 チッタデッラ結果＆スタッツ,