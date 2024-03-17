セリエ A
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1 - 3
終了
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Tijjani Noslin 64'
テオ・エルナンデス 44'クリスチャンプリシッチ 50'サムエル・チュクウェゼ 79'
(HT 0-1) (終了 1-3)

エラス・ヴェローナ 対 ACミラン結果＆スタッツ,