セリエ A
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1 - 3
終了
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マイケル・フォロランショ 86'
ロレンツォ・コロンボ 41', 73'ルカ・カルディローラ 84'
(HT 0-1) (終了 1-3)

エラス・ヴェローナ 対 モンツァ結果＆スタッツ,