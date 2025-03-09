セリエ A
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1 - 2
終了
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D. Mosquera 80'
イェンス・オドガード 40'ニコロ・カンビアギ 78'
(HT 0-1) (終了 1-2)

エラス・ヴェローナ 対 ボローニャ結果＆スタッツ,