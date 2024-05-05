セリエ A
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2 - 1
終了
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ダルコ・ラゾビッチ 13' (pk)Tijjani Noslin 59'
ガエターノ・カストロヴィリ 42'
(HT 1-1) (終了 2-1)

エラス・ヴェローナ 対 フィオレンティーナ結果＆スタッツ,