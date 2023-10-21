セリエ A
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1 - 3
終了
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ダルコ・ラゾビッチ 60'
マッテオ・ポリターノ 27'Khvicha Kvaratskhelia 43', 55'
(HT 0-2) (終了 1-3)

エラス・ヴェローナ 対 ナポリ結果＆スタッツ,