セリエ A
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3 - 0
終了
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ダイロンロシャリブラメント 50'Daniel Mosquera 75', 90' + 4'
(HT 0-0) (終了 3-0)

エラス・ヴェローナ 対 ナポリ結果＆スタッツ,