セリエ A
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
フェデリコ・ボナッツーリ 8'
カレブエクバン 45'アルベルト・グドムンドソン 58'
(HT 1-1) (終了 1-2)

エラス・ヴェローナ 対 ジェノア結果＆スタッツ,