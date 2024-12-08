セリエ A
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1 - 4
終了
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キャスパーテンステッド 35'
セバスティアーノエスポジト 16', 19'リベラト・カカーチェ 32'ロレンツォ・コロンボ 42'
(HT 1-4) (終了 1-4)

エラス・ヴェローナ 対 エンポリ結果＆スタッツ,