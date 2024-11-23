セリエ A
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0 - 5
終了
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ホアキンコレア 17'マーカス・テュラム 22', 25'ステファン・デ・フライ 31'Y. Bisseck 41'
(HT 0-5) (終了 0-5)

エラス・ヴェローナ 対 インテル結果＆スタッツ,