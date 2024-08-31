ラ・リーガ
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
C. Romero 8'アレホ・ベリズ 90' + 6'
アルバロガルシア 4'
(HT 1-1) (終了 2-1)

エスパニョール 対 ﾗｰｼﾞｮ･ﾊﾞｼﾞｪｶｰﾉ結果＆スタッツ,