ラ・リーガ
team-logo
3 - 1
終了
team-logo
イルヴィン・カルドナ 40'レアンドロ・カブレラ 53'ワリド・チェディラ 87'
イアゴ・アスパス 83' (pk)
(HT 1-0) (終了 3-1)

エスパニョール 対 セルタ結果＆スタッツ,