リガポルトガル
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2 - 1
終了
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ヤニス・ベグラウイ 55'A. Orellana 90'
ティアゴ・モライス 83'
(HT 0-0) (終了 2-1)

エストリル 対 リオ・アヴェ結果＆スタッツ,

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